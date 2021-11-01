В дубленке и на шпильках: красивая Эшли Робертс продефилировала по Лондону

Эшли надела на работу любимый предмет верхней одежды.

Певица и радиоведущая Эшли Робертс в очередной раз попала под прицел лондонских папарацци, когда выходила со студии Global Radio. Девушка была стильно и эффектно одета в розовый вязаный костюм от Karen Millen, состоящий из укороченной кофты и юбки-карандаша с высокой посадкой.

Дополнили офисный лук красотки черные туфли-лодочки от River Island, маленькая сумка на короткой ручке и солнцезащитные очки на глазах. Поверх своего вязаного наряда Эшли надела черную дубленку-авиатор с меховыми вставками.

Эшли Робертс / Getty Images

Дубленки подобного фасона - один из самых любимых предметов верхней одежды Эшли в холодное время года, и появляется она в них часто и сочетает как с платьями, так и брюками. Вот еще несколько луков знаменитости, которые стоит взять на заметку этой осенью.

Эшли Робертс / Getty Images

Эшли Робертс / Getty Images

Эшли Робертс / Getty Images

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