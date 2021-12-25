В дубленке, кепке и с чемоданом: Наталья Могилевская сфотографировалась в аеропорту

В дубленке, кепке и с чемоданом: Наталья Могилевская сфотографировалась в аеропорту

Певица утеплилась и отправилась на гастроли.

Новогодние праздники для артистов – это всегда насыщенный работой период: корпоративы, концерты и праздничные съемки. Вот и Наталья Могилевская отправилась на гастроли.

Певица показала фото из аэропорта "Жуляны". На нем Наталья позирует, сидя на лавочке возле фигуры Санта-Клауса. Одета она тепло: в светлую дубленку, свитер и серные широкие брюки в клетку.

Наталья Могилевская / Instagram Натальи Могилевской

Свой лук она дополнила серыми ботильонами. Замаскировалась звезда с помощью черной кепки и темных очков. Могилевская улыбается на камеру. Рядом с ней стоит чемодан с сумкой.

"Я сяду в белый самолет и куда в этот раз? В предновогоднее время у артистов нет выходных: корпоративы, сьемки, концерты", - подписала она фото.

Ранее Наталья показала снимок без макияжа.

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