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В дуохромной юбке и лавандовом топе: Кейт Хадсон на премьере детектива в Мадриде

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В дуохромной юбке и лавандовом топе: Кейт Хадсон на премьере детектива в Мадриде

Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

Этот образ получился гламурным и необычным. Стилисты актрисы идеально продумали аксессуары, чтобы они сочетались с платьем.

Голливудская звезда Кейт Хадсон, которую многие знают по роли в романтической комедии "Как отделаться от парня за 10 дней" посетила очередную премьеру детектива "Достать ножи: Стеклянная луковица", где сыграла вместе с Дэниелом Крейгом. В этот раз презентация фильма состоялась в Мадриде.

Для мероприятия знаменитость выбрала потрясающее и очень необычное платье от бренда Halpern. Наряд состоял из лавандового топа на шлейке-петле, а также юбки, расшитой крупными дуохромными пайетками, что эффектно переливались при свете.

Образ актрисы был продуман стилистами до мелочей, ведь платья соответствовал маникюр, макияж и золотые украшения, среди которых можно рассмотреть множество колец на руках, браслет и крупную кафу в одном ухе.

Кейт Хадсон / © Getty Images
Кейт Хадсон / Фото: Getty Images

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