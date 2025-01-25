В дутой куртке цвета хаки и обтягивающих штанах: Мелания Трамп продемонстрировала сдержанный наряд

После инаугурации, которая состоялась 20 января в Вашингтоне, первая леди Америки Мелания Трамп и ее муж президент Дональд Трамп отправились на борту Marine One в Северную Каролину.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Перед посадкой президентская чета побеседовала с репортерами, которые собрались на Южной лужайке Белого дома.

Внимание многих привлек наряд первой леди, поскольку она отказалась от своих любимых высоких каблуков и обула черные ботинки от Xappeal.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Также на ней в тот день была короткая теплая куртка цвета хаки от rag & bone, обтягивающие черные штаны, шапка и солнцезащитные очки от бренда Victoria Beckham.

Мелания Трамп / Фото: Associated Press

Трампы посетили Северную Каролину, чтобы встретится с пострадавшими от урагана Хелен, который бушевал в этом регионе в сентябре 2024 года.

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Мелания Трамп и Дональд Трамп / Фото: Associated Press

Ранее Дональд и Мелания Трамп вместе с другими членами семьи посетили службу в Вашингтонском национальном соборе. Там первая леди появилась в элегантном черном пальто, черном платье и уже без шляпы.

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