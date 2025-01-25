В дутой куртке цвета хаки и обтягивающих штанах: Мелания Трамп продемонстрировала сдержанный наряд

Первая леди и президент США посетили пострадавших от урагана.
После инаугурации, которая состоялась 20 января в Вашингтоне, первая леди Америки Мелания Трамп и ее муж президент Дональд Трамп отправились на борту Marine One в Северную Каролину.
Перед посадкой президентская чета побеседовала с репортерами, которые собрались на Южной лужайке Белого дома.
Внимание многих привлек наряд первой леди, поскольку она отказалась от своих любимых высоких каблуков и обула черные ботинки от Xappeal.
Также на ней в тот день была короткая теплая куртка цвета хаки от rag & bone, обтягивающие черные штаны, шапка и солнцезащитные очки от бренда Victoria Beckham.
Трампы посетили Северную Каролину, чтобы встретится с пострадавшими от урагана Хелен, который бушевал в этом регионе в сентябре 2024 года.
Ранее Дональд и Мелания Трамп вместе с другими членами семьи посетили службу в Вашингтонском национальном соборе. Там первая леди появилась в элегантном черном пальто, черном платье и уже без шляпы.
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