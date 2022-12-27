В дутых розовых штанах: 77-летняя Голди Хоун под прицелом папарацци в Аспене

Знаменитость решила прогуляться по снежному городу и сходить за покупками.

77-летняя актриса Голди Хоун, которую многие знают по роли в комедии "За бортом" 1987 года, проводит сейчас время в горах с семьей. Ее заметила на улице в Аспене - излюбленном горнолыжном курорте знаменитостей.

Голди прогуливалась в дутых нежно-розовых штанах, уггах молочного цвета с вязаными деталями, а также в черной кофте в рубчик.

Образ звезда дополнила золотыми серьгами-кольцами, черной сумкой и крупным кольцом на пальце. Ее волосы были взъерошены - возможно, это была такая объемная укладка, но, может, и просто результат ветреной погоды.

Голди Хоун / Фото: Getty Images

Дочь Голди, актриса Кейт Хадсон, только показала несколько семейных фото с их праздника в своей соцсети.

Напомним, Рождество в Аспене встретила также Мэрайя Кэри с детьми и бойфрендом. За день до праздника пару сфотографировали на шопинге в люксовом магазине.

Мэрайя Кэри / Фото: Getty Images

Читайте также: