В дутых розовых штанах: 77-летняя Голди Хоун под прицелом папарацци в Аспене

Знаменитость решила прогуляться по снежному городу и сходить за покупками.
77-летняя актриса Голди Хоун, которую многие знают по роли в комедии "За бортом" 1987 года, проводит сейчас время в горах с семьей. Ее заметила на улице в Аспене - излюбленном горнолыжном курорте знаменитостей.
Голди прогуливалась в дутых нежно-розовых штанах, уггах молочного цвета с вязаными деталями, а также в черной кофте в рубчик.
Образ звезда дополнила золотыми серьгами-кольцами, черной сумкой и крупным кольцом на пальце. Ее волосы были взъерошены - возможно, это была такая объемная укладка, но, может, и просто результат ветреной погоды.
Дочь Голди, актриса Кейт Хадсон, только показала несколько семейных фото с их праздника в своей соцсети.
Напомним, Рождество в Аспене встретила также Мэрайя Кэри с детьми и бойфрендом. За день до праздника пару сфотографировали на шопинге в люксовом магазине.
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