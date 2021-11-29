В двубортном костюме и с черным смоки-айс: новый образ актрисы Мерьем Узерли

Съемка получилась очень эффектной.
Немецко-турецкая актриса Мерьем Узерли, которая прославилась на весь мир ролью Хюррем-Султан в сериале "Великолепный век", опять поделилась со своими поклонниками кадрами из новой фотосессии. Звезда позировала в студии в черной сверкающем костюме от немецкого дизайнера Марселя Остертага.
Наряд состоял из брюк клеш и двубортного блейзера с крупными белыми пуговицами. Образ Мерьем дополнили лаконичная прическа с вытянутыми рукавами и черный смоки-айс.
Напомним, ранее она показывала кадры с другой съемки, которая проводилась во дворце Фридрихсфеельде. Тогда на Узерли было платье от бренда Maison Novague кораллового цвета из коллекции весна-лето 2022, которое сочетала с бежевыми туфлями в стиле Мэри Джейн.
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