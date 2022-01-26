В двубортном пальто и с защитным экраном на лице: Синтия Никсон на улицах Нью-Йорка

В двубортном пальто и с защитным экраном на лице: Синтия Никсон на улицах Нью-Йорка

Звезда сериала "Секс в большом городе" и его продолжения вышла в свет в стильном аутфите.

Папарацци подловили Синтию Никсон в районе Мидтаун, в Нью-Йорке. Актриса выглядела стильно. На ней было черное двубортное пальто в стиле милитари с серебристыми пуговицами, из-под которого выглядывал темный свитер и длинная юбка цвета хаки.

Синтия Никсон / Getty Images

В реалиях коронавирусной пандемии Синтия очень внимательно относится к своему здоровью. Поэтому, чтобы себя уберечь от заражения вирусом, актриса надела черную маску, а поверх нее - еще и защитный пластиковый экран, который закрывал все ее лицо.

Аутфит она дополнила черными туфлями и сумкой-хобо насыщенного мандаринового цвета.

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