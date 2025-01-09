В двубортном пальто, солнцезащитных очках и жемчугах: 77-летняя Гленн Клоуз под прицелом папарацци

Гленн Клоуз попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Она была в хорошем настроении, поэтому когда увидела фотографов, улыбнулась и помахала им рукой.

Актриса была одета в двубортное пальто бежево-серого оттенка от бренда Max Mara, клетчатом жакете, бежевом джемпере и клетчатых штанах-палаццо.

Гленн Клоуз / Фото: Getty Images

Аутфит Клоуз дополнила замшевыми коричневыми сапогами, коричневой кожаной сумочкой с крокодиловым принтом и черными кожаными перчатками.

У Гленн была аккуратная укладка, солнцезащитные очки в оранжевой оправе на лице, золотые серьги в ушах и несколько нитей жемчужного ожерелья на шее. Губы она накрасила розовой помадой.

Напомним, Гленн Клоуз на церемонию вручения премий "Золотой глобус" в Лос-Анджелесе пришла в черном бархатном длинном платье с разрезом от бренда Balmain, украшенном вышивкой рукописных букв из бисера. Наряд называется "Любовное письмо" и является прекрасным творением креативного директора Модного дома Оливье Рустена для коллекции Resort 2025.

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