В двубортном жакете и блузке с бантом: 81-летняя Катрин Денев посетила фэшн-шоу Saint Laurent

Французская актриса появилась на Неделях моды в Париже в стильном образе в классических цветах.

Катрин Денев посетила показ коллекции осень/зима 2025-2026 бренда Saint Laurent, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса выбрала для своего появления черные прямые брюки, черный двубортный удлиненный жакет с золотыми пуговицами и романтичную белую блузку с бантом.

Катрин Денев / Фото: Getty Images

Аутфит Катрин дополнила черными лакированными туфлями и черной сумкой.

Денев сделала объемную укладку, макияж смоки-айс и красный маникюр. Уши звезда украсила элегантными жемчужными серьгами, а руки – золотыми браслетом-цепочкой и массивным кольцом.

Напомним, Катрин Денев на показ Dolce & Gabbana пришла в черном жакете, черно-белой блузке с леопардовым принтом и бантом на шее, а также в черных прямых брюках.

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