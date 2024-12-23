В двубортном жакете и чорных ботфортах: стильный образ Тины Кароль

На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали снимки ее нового стильного аутфита.

Певица позировала перед зеркалом в двубортном жакете цвета хаки, черном кроп-топе и черных лосинах. Лук она дополнила черными кожаными ботфортами.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

У Кароль, как всегда, была красивая укладка с легкими локонами и боковым пробором, а также нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке – кольцо.

Тина Король / Фото: Instagram фан-группы Тины Кароль

Напомним, ранее Тина Кароль в прозрачном черном лонгсливе блеснула кружевным бюстгальтером.

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