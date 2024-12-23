В двубортном жакете и чорных ботфортах: стильный образ Тины Кароль

Артистка в стильном образе сфотографировалась в зеркале.
На фан-странице Тины Кароль в Instagram опубликовали снимки ее нового стильного аутфита.
Певица позировала перед зеркалом в двубортном жакете цвета хаки, черном кроп-топе и черных лосинах. Лук она дополнила черными кожаными ботфортами.
У Кароль, как всегда, была красивая укладка с легкими локонами и боковым пробором, а также нежный макияж. В ушах у нее были лаконичные серьги, а на руке – кольцо.
Напомним, ранее Тина Кароль в прозрачном черном лонгсливе блеснула кружевным бюстгальтером.
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