В двубортном жакете и джинсах: стильная Зои Салдана в объективах папарацци

46-летняя актриса сейчас активно посещает разные мероприятия, на которых занимается промо фильма "Эмилия Перес", в котором сыграла одну из главных ролей.

Зои Салдана попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса выглядела стильно.

На ней был двубортный жакет графитового оттенка, трикотажный топ и синие джинсы. Образ звезда дополнила лакированными черными босоножками с круглыми носками и на шпильках.

Зои Салдана / Фото: Getty Images

Волосы Саладана собрали в гладкий пучок, сделали нежный макияж и красный маникюр. В ушах у нее были золотые серьги-кольца, а на шее – золотые цепочки с подвесками.

Напомним, 7 ноября в украинский прокат выйдет криминальный мюзикл "Эмилия Перес" с Зои Салданой и Селеной Гомес в главных ролях.

"Эмилия Перес" – это уникальный жанровый микс, сочетающий в себе элементы нуара, мелодрамы, комедии и мюзикла. Фильм рассказывает историю Риты – адвоката, которая чувствует себя на работе не в своей тарелке. Ее компания любит большие деньги, поэтому часто помогает преступникам уйти от ответственности. Но однажды героиня получает неожиданное предложение. Она должна помочь лидеру наркокартеля уйти из криминального мира и реализовать план побега, став женщиной, о чем он всегда мечтал.

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