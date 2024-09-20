В двух кроп-топах и с пластырем на плече: Тори Спеллинг по дороге на репетицию шоу "Танцы со звездами"

Фотографы подловили 51-летнюю звезду сериала "Беверли-Хиллз, 90210" в Лос-Анджелесе.
Тори Спеллинг снова попала в объективы папарацци в Лос-Анджелесе, когда шла на репетицию шоу "Танцы со звездами", в котором она принимает участие.
Звезда выбрала для своего выхода комфортный лук. На ней было два кроп-топа – один черный, другой – бордовый, и длинная свободная юбка.
Аутфит Тори дополнила серыми теплыми носками, черно-белыми кедами в шахматный принт и вместительной зеленой сумкой с принтом. На плече у нее был приклеен пластырь – наверное актриса травмировала его во время репетиции.
Спеллинг передние пряди волос закрепила сзади, надела солнцезащитные очки, шею украсила золотыми цепочками, а запястья – золотыми браслетами.
В прошлый раз Тори Спеллинг шла на тренировку в кружевном длинном платье с декольте, халтером и разрезами, черном бюстгальтере и бежевых колготах в сетку.
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