В двух прозрачных платьях: Эшли Грэм в ярких луках блистала перед камерами фотографов

Модель plus size и ведущая Эшли Грэм продемонстрировала два образа во время посещения студии ABC в Нью-Йорке.

Грэм занимается пиаром реалити-шоу Barbie Dreamhouse Challenge, премьера которого состоится 16 июля на HGTV и ведущей которого она является. Єто проект, где восемь звездных команд превращают обычный дом в Южной Калифорнии в культовый "Дом мечты" и приурочен он аккурат к выходу фильма "Барби".

35-летняя модель появилась на шоу NBC Morning News Today в ярком макси-платье с прозрачным подолом и золотых босоножках на высоких каблуках и платформе. Образ Эшли дополнила серебряными серьгами-кольцами, ее темные длинные волосы были выпрямлены, а на лице был красивый натуральный макияж.

Эшли Грэм в студии NBC Morning News Today / Фото: Getty Images

Приехала на студию модель в другом наряде – зеленом прозрачном платье с длинным рукавом от Hildur Yeoman, которое она надела поверх черного боди и дополнила розовыми мюлями на каблуках. Волосы Эшли собрала в хвост, надела несколько серьг в уши и несколько колец на пальцы.

Эшли Грэм / Фото: Getty Images

Ранее, напомним, звезда посещала премьерный показ фильма "Барби" в Лос-Анджелесе и появилась на публике в эффектном полупрозрачном платье и красивых украшениях.

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