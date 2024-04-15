В двухцветном наряде с голой спиной: красивая Кара Делевинь посетила престижную церемонию в Лондоне

Звезда выглядела очень элегантно и гламурно. А вот открытые детали платья позволили рассмотреть ее многисленные тату.

Актриса Кара Делевинь посетила престижное мероприятие в Лондоне - вручение премии Лоренса Оливье, которая присуждается Лондонским Театральным Сообществом, в качестве признания профессиональных достижений в сфере театра. 31-летняя Кара в этом году среди гостей, поскольку сама стала театральной актрисой - она сыграла в легендарном мюзикле "Кабаре" главную роль - танцовщицу Салли Боулз.

На церемонии Делевинь появилась в наряде от Модного дома Gucci - в гламурном платье, которое сочетало в себе два оттенка - голубой и бордовый.

Также весь наряд был расшит пайетками разной величины. Отделка у платья была из бархата, как и тонкие бретельки.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Главным украшением наряда стала открытая спина. Образ Кара дополнила макияжем, украшениями с бриллиантами, а также длинной косой до талии.

Кара Делевинь / Фото: Associated Press

Напомним, что совсем недавно "Кабаре" стали показывать и в Киеве в "Молодом театре". Режиссером мюзикла стала Елена Коляденко, а главные роли исполнили Николетта Мочани и Илья Чопоров.

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