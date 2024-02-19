В двухцветном платье-бюстье с пайетками: Марго Робби вышла на красную дорожку церемонии BAFTA

В Лондоне, в Королевском фестивальном зале, состоялась 77-я церемония вручения премии BAFTA Британской академии кино. Гостьей мероприятия стала актриса австралийского происхождения Марго Робби.

Звезда вышла к фотографам в двухцветном черно-розовом платье от бренда Armani Privé.

Платье-бюстье было выполнено из плотного бархата, а также имело спереди вставку из атласной ткани. Спереди на наряде также был декор пайетками на декольте и в виде вертикальной отделки. Дополняли этот наряд высокие бархатные перчатки в оперном стиле, которые сделали образ более завершенным.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Прической Марго удивила, ведь в основном она всегда отдавал предпочтение распущенным волосам, а в этот раз на красную дорожку вышла с собранными в высокую вечернюю прическу волосами. Элегантности и немного романтичности ей добавляла прядь волос, которая ниспадала на лицо. В ушах у Робби были черные серьги с серебристыми камнями.

Марго Робби / Фото: Getty Images

Триумфатором премии в этот раз стала картина Кристофера Нолана "Оппенгеймер", которая забрала награду в семи номинациях, включая категории "Лучший фильм" и "Лучший актер", отметив талант Киллиана Мерфи. А вот Лучшей актрисой назвали на церемонии Эмму Стоун за роль в фильме "Бедные-несчастные". Главный соперник "Оппенгеймера", фильм Греты Гервиг "Барби", не получил ни одной статуэтки.

Не осталась без наград и Украина, поскольку лента "20 дней в Мариуполе" режиссера Мстислава Чернова победила в номинации "Лучший документальный фильм". Также эта картина номинирована в этом году на "Оскар".

Режиссер Мстислав Чернов с наградой BAFTA / Фото: Associated Press

Фильм рассказывает о первых неделях боевых действий в Мариуполе во время полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

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