В двухцветном платье: элегантная Эми Адамс надела наряд на одно плечо

Звезда фильма "Зачарованная" посетила светское мероприятие.
50-летняя американская актриса Эми Адамс выглядела очень женственно и элегантно на мероприятии Power of Women, которое проводило издание Variety. Она появилась перед фотографами в двухцветном длинном вечернем платье от бренд Roland Mouret. Наряд является частью круизной коллекции 2025 года.
Он был на одно плечо и как будто состоял из двух частей - блузы и юбки. Верх был на одно плечо и выполнен в темно-синем цвете, он был ассиметричным, украшен несколькими складками ткани и большим бантом на плече.
Юбка же у платья была просто прямой и черной. Образ актрисы завершили серьги-кольцо в ушах и элегантная прическа.
Несколькими неделями ранее все не менее активно обсуждали черное платье от Prada, в котором Эми вышла на красную дорожку в Лондоне. Наряд подчеркивал талию актрисы, а на спине его украшал шлейф с бантом.
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