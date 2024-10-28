В двухцветном платье: элегантная Эми Адамс надела наряд на одно плечо

50-летняя американская актриса Эми Адамс выглядела очень женственно и элегантно на мероприятии Power of Women, которое проводило издание Variety. Она появилась перед фотографами в двухцветном длинном вечернем платье от бренд Roland Mouret. Наряд является частью круизной коллекции 2025 года.

Он был на одно плечо и как будто состоял из двух частей - блузы и юбки. Верх был на одно плечо и выполнен в темно-синем цвете, он был ассиметричным, украшен несколькими складками ткани и большим бантом на плече.

Юбка же у платья была просто прямой и черной. Образ актрисы завершили серьги-кольцо в ушах и элегантная прическа.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

Несколькими неделями ранее все не менее активно обсуждали черное платье от Prada, в котором Эми вышла на красную дорожку в Лондоне. Наряд подчеркивал талию актрисы, а на спине его украшал шлейф с бантом.

Эми Адамс / Фото: Associated Press

Читайте также:

Образы актрисы Эми Адамс (10 фото)