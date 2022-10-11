В двухцветном платье и с клатчем-сердцем: Элизабет Херли на светском мероприятии в Лондоне

Вчера 57-летняя Херли присутствовала на женском обеде Future Dreams Anniversary, организованном компанией Estee Lauder Companies в честь годовщины Future Dreams House и 30-летия Pink Ribbon в отеле Савой в Лондоне.

Элизабет, которая уже 27 лет работает с брендом Estee Lauder над повышением осведомленности о раке груди, посетила это мероприятие и выглядела, как всегда, потрясающе.

На актрисе было двухцветное платье, верх которого состоял из нежно-розовой блузы, а низ из красной мини-юбки. В руках Херли держала клатч в форме сердца, а обута была в черные босоножки на высоких каблуках. Маникюр и педикюр знаменитость сделала в светлых оттенках, а также уложила волосы красивыми локонами, надела серьги с крупными камнями, которые мы на ней видели ранее и сделала насыщенный макияж.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

На прошлой неделе Лиз Херли посещала мероприятие по случаю 30-летия кампании Estee Lauder по борьбе с раком молочной железы в лондонской штаб-квартире, где встретилась с новыми послами кампании. Тогда звезда была в розовом платье миди с кейпом.

Элизабет Херли / Фото: Getty Images

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