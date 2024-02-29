В двухцветном платье с бантом: Кэри Маллиган на красной дорожке в Лос-Анджелесе

В этом году она вновь номинантка на премию "Оскар".

Актриса Кэри Маллиган посетила премьеру фильма "Астронавт", которая состоялась в Египетском театре в Лос-Анджелесе. На красную дорожку она вышла элегантном платье от Valentino из кутюрной коллекции весна-лето 2020.

На актрисе было двухцветное платье-футляр без бретелек. Голубая вставка, спадающая по бокам, придавала платью характер и немного романтики, поскольку помимо складок на ней был еще и бант.

Юбка были длинной, прямой, а талия завышена. На спине у наряда также был бант, но черный. Никаких украшений на шею Кэри не надевала, оставив декольте без акцентов, но вот уши и руки дополнила изделиями с жемчугом и бриллиантами. Прическа актрисы была тоже лаконичной, поскольку светлые волосы она просто уложила в легкие волны.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Также ранее презентация этой картины состоялась и на Берлинском международном кинофестивале, на красную дорожку которого она вышла в потрясающем черном бархатном платье с драпировкой от Модного дома Schiaparelli из кутюрной коллекции весна-лето 2024, которую бренд совсем недавно презентовал на Неделе высокой моды в Париже.

Кэри Маллиган / Фото: Associated Press

Также напомним, что в этом году актриса среди номинантов на "Оскар" в категории "Лучшая женская роль".

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