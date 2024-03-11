В двухцветном платье с вышитыми пальмами: Зендея блистала на красной дорожке "Оскара"

Звезда фильма "Дюна", снятого режиссером Дени Вильневым, Зендея посетила историческое событие - 96-ю церемонию вручения премии "Оскар". Мероприятие состоялось традиционно в Лос-Анджелесе в театре Долби.

В этот раз несменный стилист и друг девушки - Лоу Роуч - подобрал для нее роскошное платье от бренда Armani Privé. Наряд был выполнен в серебряном и пыльно-розовом оттенке, который роскошно переливался.

Фасон платья был приталенным, у него была одна немного перекрученная бретелька, декольте-сердце, и отделка пайетками. Также на наряде была вышивка в виде пальм.

Зендея / Фото: Associated Press

Спина у наряда была немного обнаженной. Так подчеркивалась утонченная фигура девушки.

Зендея / Фото: Associated Press

Также Зендея сделала элегантную укладку на один бок, чтобы продемонстрировать украшения в ушах - серьги-подвески Bulgari High Jewelry, состоящие из моргнитов, розовых турмалинов, мандаринов и бриллиантов в розовом золоте.

Зендея / Фото: Associated Press

На церемонии она вышла на сцену, чтобы объявить и вручить награду за лучшую операторскую работу.

Зендея / Фото: Associated Press

Также напомним, что золотую статуэтку в этом году получила работа украинского режиссера Мстислава Чернова "20 дней в Мариуполе".

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