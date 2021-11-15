В двухцветном платье с вышивкой: нежная Эль Фэннинг на премьере а Лос-Анджелесе

В двухцветном платье с вышивкой: нежная Эль Фэннинг на премьере а Лос-Анджелесе

Актриса посетила премьеру нового сезона комедийного псевдоисторического сериала "Великая", где сыграла главную роль - императрицу Екатерину Великую.

На красной дорожке Эль Фэннинг появилась в интересном образе - двухцветном платье от Versace. Верх наряда был выполнен в виде американской проймы в нежно-розовом цвете, а украшала его вышивка. Юбка же была черной, длинной, с небольшим шлейфом и оборками.

Дополнили этот элегантный образ актрисы несколько лаконичных украшений, нежный макияж со стрелками и румянами, а также прическа "конский хвост", которую украшало два черных банта.

Эль Фэннинг / Associated Press

В этом месяце это уже второе появление актрисы на красной дорожке, ведь недавно Эль впечатляла своим роскошным образом в черном платье от Gucci на концерте гала-концерт LACMA Art + Film Gala.

Эль Фэннинг / Associated Press

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