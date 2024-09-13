В двухцветном платье со шлейфом: Кейт Хадсон посетила премьеру фильма на кинофестивале в Торонто

Актриса выглядела очень гламурно в этом роскошном платье.
Кейт Хадсон посетила премьеру фильма "Раковина", которая состоялась в рамках Международного кинофестиваля в Торонто. В этой художественной картине Кейт сыграла главную роль вместе Элизабет Мосс и Кайей Гербер.
На красной дорожке Кейт появилась в гламурном длинном двухцветном платье.
Верхняя часть наряда была атласным топом-бюстье нежно-кораллового оттенка, который украшали складки и объемная баска. Юбка платья же была выполнена в оттенке айвори и имела длинный шлейф. Образ актриса дополнила роскошным золотым колье на шее, прической и макияжем с нежными румянами.
Также это мероприятие посетила коллега Хадсон по фильму - модель Кайей Гербер, которая является дочерью супермодели 90-х Синди Кроуфорд. Девушка для этого мероприятия надела винтажное платье, которое ранее принадлежало ее матери.
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