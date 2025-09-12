Лорен Санчес / © Associated Press

Реклама

Лорен Санчес — телеведущая, журналистка, обладательница премии «Эмми» и бизнес-вумен, которая в июне этого года вышла замуж за миллиардера Джеффа Безоса, появилась на гламурном светском мероприятии в Нью-Йорке.

55-летняя Лорен стала гостьей ужина проводимого компанией Kering. Цель такого VIP-мероприятия — собрать средства в поддержку организаций, борющихся с гендерным насилием в отношении женщин. Перед камерами звезда появилась в роскошном двухцветном платье из шелка и бархата — спереди оно было оттенка шампанского, а сзади — черным.

Лорен Санчес / © Associated Press

Корсетный наряд был от Модного дома Schiaparelli. Он выполнен в классическом силуэте «русалка» и идеально подчеркивал фигуру Лорен, а украшали его драпировка на груди и длинный шлейф. Ранее такой же наряд носила поп-звезда Мэрайя Кэри на церемонии American Music Awards.

Реклама

Также украшения от Samer Halimeh стали идеальным выбором для этого наряда — шею и уши миссис Безос украшали огромные бриллианты. Ее волосы были уложены в красивую укладку с объемными локонами.

Лорен Санчес / © Associated Press

Конечно же, на руке у нее красовалось также кольцо с огромным бриллиантом, которое миллиардер преподнес Лорен в день помолвки. Кольцо включает 20-каратный бриллиант в классической огранке «кушон», закрепленный в платиновом ободке, а оценивается оно в 4 миллиона долларов.

Лорен Санчес / © Associated Press

Напомним, что также платье от Schiaparelli Лорен надевала в рамках свой свадьбы — на одну из вечеринок в Венеции она отправилась в эксклюзивном наряде с корсетом и вышивкой.

Лорен Санчес в платье от Schiaparelli перед своей свадьбой в Венеции / © Getty Images

Лорен Санчес в платье от Schiaparelli перед своей свадьбой в Венеции / © Associated Press