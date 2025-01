В дымчато-розовой шубе и мини-платье с поясом: актриса Кеке Палмер в красивом аутфите сходила на шоу

В объективы папарацци в Нью-Йорке попала американская актриса и певица – Кеке Палмер. Она шла на шоу "Доброе утро, Америка", где рассказала о съемках в фильме "One of Them Days".

Девушка выглядела эффектно. На ней была дымчато-розовая длинная шуба из искусственного меха и мини-платье терракотово-оранжевого оттенка из коллекции Dolce & Gabbana 2007 года с широким поясом на молнии и тонким золотистым ремешком.

Кеке Палмер / Фото: Getty Images

Аутфит Кеке дополнила бордовыми лакированными туфлями на высоких шпильках и с золотистыми пряжками-цепочками. В руке она держала белоснежную сумку Dior Lady D-Joy.

Лук Палмер дополнила красивой укладкой с локонами, макияжем с черными стрелками и глянцевым блеском. Уши она украсила золотыми серьгами и кольцами с камнями.

