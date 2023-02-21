В джемпере цвета фуксии и вечернем платье с глубоким декольте: Хелен Миррен блистала на Берлинале

Дама Хелен Миррен посетила 73-й Берлинский международный кинофестиваль. На фотоколле и красной дорожке 77-летняя актриса предстала в двух эффектных образах.

На фотоколле знаменитость появилась в кашемировом свитере цвета фуксии с высоким воротником от Chinti and Parker, дополнив образ парой черных брюк прямого кроя с розовой полосой вдоль штанины в тон ее свитеру и белыми кедами с золотыми шнурками от Sole Bliss.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Волосы Хелен собрала в низкий хвост, надела миниатюрные жемчужные серьги-висюльки, накрасила губы розовой помадой и накрасила ресницы тушью.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

А вот вечером на красную дорожку Миррен вышла в черном платье с глубоким вырезом на декольте и одним открытым плечом. Дополнив образ парой лаковых остроносых туфель. Актриса сделала красный маникюр, надела несколько колец и часы на запястье, в руке держала черный клатч. Также Хелен нарастила себе волосы, сменив прическу с привычного боба, надела красивые массивные серьги с камнями и накрасила губы яркой помадой. На груди у Миррен был сине-желтый значок медведя Берлинале, который звезды носят на кинофестивале в знак поддержки Украины.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Хелен Миррен представляла фильм "Голда" израильского режиссера Гая Наттива, в котором сыграла премьер-министр Израиля Голду Меир.

"Я давно являюсь поклонником великой Хелен Миррен. Она так блестяще вписалась в образ Голды Меир с невероятным талантом, интеллектом, глубиной и эмоциями, отдавая должное богатству и сложности этой невероятной женщины", - сказал о работе Миррен режиссер.

Хелен Миррен / Фото: Associated Press

Напомним, в воскресенье Хелен Миррен посетила церемонию BAFTA в Лондоне. Она вышла на сцену и произнесла речь в честь покойной королевы Елизаветы II и растрогала ее внука – принца Уильяма.

Хелен Миррен на BAFTA / Фото: Getty Images

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