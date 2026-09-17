В джемпере с V-образным вырезом и кружевной юбке: Аманда Холден в нежном луке появилась в Лондоне

Аманда Холден / © Getty Images

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Папарацци запечатлели Аманду Холден на улицах Лондона. Телезвезда появилась там в нежном женственном образе.

На ней был уютный бежевый джемпер свободного кроя с глубоким V-образным вырезом и широким отложным воротником. Она сочетала его с атласной юбкой миди пудрового оттенка. Юбка была украшена кружевом, имела асимметричные вставки и высокий разрез спереди, открывавший ее ноги.

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Аманда Холден / © Getty Images

Ансамбль Аманда дополнила контрастными черными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках и небольшой черной сумкой через плечо на цепочке с золотой фурнитурой.

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На лице у нее были солнцезащитные очки в золотой оправе, на шее — золотое колье, в ушах — лаконичные серьги, а на руке сияло кольцо с большим бриллиантом. Холден уложила волосы в локоны и нанесла макияж с бежевым оттенком помады.

Напомним, Аманда Холден на церемонии вручения Национальной телевизионной премии сияла в эффектном розовом платье с вырезами и бантиками.

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