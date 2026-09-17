- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 51
- Время на прочтение
- 1 мин
В джемпере с V-образным вырезом и кружевной юбке: Аманда Холден в нежном луке появилась в Лондоне
55-летняя британская телеведущая сочетала нежный образ в пудровых оттенках с контрастными черными аксессуарами.
Папарацци запечатлели Аманду Холден на улицах Лондона. Телезвезда появилась там в нежном женственном образе.
На ней был уютный бежевый джемпер свободного кроя с глубоким V-образным вырезом и широким отложным воротником. Она сочетала его с атласной юбкой миди пудрового оттенка. Юбка была украшена кружевом, имела асимметричные вставки и высокий разрез спереди, открывавший ее ноги.
Ансамбль Аманда дополнила контрастными черными туфлями с заостренным носком на высоких шпильках и небольшой черной сумкой через плечо на цепочке с золотой фурнитурой.
На лице у нее были солнцезащитные очки в золотой оправе, на шее — золотое колье, в ушах — лаконичные серьги, а на руке сияло кольцо с большим бриллиантом. Холден уложила волосы в локоны и нанесла макияж с бежевым оттенком помады.
Напомним, Аманда Холден на церемонии вручения Национальной телевизионной премии сияла в эффектном розовом платье с вырезами и бантиками.