В джинсах-бойфрендах на красную дорожку: Зендея удивила выбором наряда для церемонии

Звезда "Дюны" опять произвела фурор образом, ведь как всегда подошла к выбору лука очень креативно.

В Лос-Анджелесе состоялась церемония вручения наград Essence Black Women, на которой отмечали вклад темнокожих женщин в искусство. Среди гостей мероприятия появилась актриса Зендея, для которой образ традиционно подобрал ее несменный стилист Лоу Роуч.

Зендея / Фото: Associated Press

На девушке был нестандартный лук для такого мероприятия, ведь она надела джинсы-бойфренды с низкой посадкой и полупрозрачный серый кружевной корсет.

На талии джинсы украшало несколько серебристых ремней и один с цепочкой. Наряде девушки был от бренда Jean Paul Gaultier из коллекции весна-лето 2020.

Зендея / Фото: Associated Press

Также на руках, шее и в ушах Зендеи были оригинальные украшения от Bulgari. Стоит обратить внимание и на волосы девушки, ведь она появилась с кардинально новой прической - выровняла волосы и подкрутила концы вверх. На лицо Зендеи спадала тонкая прядка.

Зендея / Фото: Associated Press

Напомним, что ранее мы рассказывали о самом скандальном платье созданном брендом Jean Paul Gaultier, в котором в 1992 году на подиум вышла певица Мадонна.

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