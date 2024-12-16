В джинсах и блузке с V-образным вырезом: Синди Кроуфорд сходила в боулинг-центр

58-летняя супермодель в скромном образе посетила мероприятие.
Синди Кроуфорд посетила ивент Celebrity Bowling With Best Buddies, который состоялся в боулинг-центре Pinz в Студио-Сити. Она является международным послом организации Best Buddies, которая создает прочные связи между детьми с инвалидностью и без.
Для своего появления супермодель выбрала обычный лук. На ней были синие джинсы-клеш с кожаным шоколадным поясом и шелковая блузка в стиле бохо бордового цвета и с V-образным вырезом. Обута она была в замшевые коричневые ботинки.
Кроуфорд уложила волосы в легкие локоны, сделала макияж с бежевым блеском на губах, уши украсила серьгами-кольцами, шею – цепочкой с подвеской, а руки – кольцами.
Напомним, Синди Кроуфорд открыла рождественский сезон, сфотографировавшись с Санта-Клаусом.
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