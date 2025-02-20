В джинсах и ботинках на каблуках: Эмили Ратажковски поделилась своими детскими фото

33-летняя американская топ-модель и инфлуэнсер Эмили Ратажковски опубликовала в Instagram серию своих детских фото. На них она позировала в черном топе в рубчик, джинсах и ботинках на каблуках, а также в черной кофте и чокером на шее. Когда именно были сделаны снимки, она не сообщила, но, похоже, это была одна из первых профессиональных фотосессий Эмили.

instagram.com/EmRata

instagram.com/EmRata

Отметим, свой первый контракт Ратажковски подписала в 14 лет и начала сниматься в рекламе и для каталогов.

instagram.com/EmRata

instagram.com/EmRata

instagram.com/EmRata

Позже она работала моделью, параллельно изучая искусство в Калифорнийском университет в Лос-Анджелесе, но вскоре бросила учебу и сосредоточилась на своей модельной карьере. Ее роль в откровенном клипе Blurred Lines Робина Тика стала моментом, после которого ее карьера резко пошла вверх.

Ранее, напомним, Эмили Ратажковски пришла на концерт в Нью-Йорке. Она появилась на мероприятии в Нью-Йорке SNL50: The Homecoming Concert, которое было посвящено 50-летию развлекательного шоу Saturday Night Live. Модель надела темно-зеленое мини-платье из фактурной ткани. Ее наряд привлекал внимание оригинальным фигурным декольте, а также ассиметричным подолом, которые подчеркивали ее роскошную фигуру.

Эмили Ратажковски / Фото: Associated Press

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