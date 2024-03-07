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В джинсах и цветочной блузке с пайетками: Ванесса Паради на показе бренда Chanel

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В джинсах и цветочной блузке с пайетками: Ванесса Паради на показе бренда Chanel

Ванесса Паради / Фото: Associated Press

Французская актриса и бывшая жена Джонни Деппа появилась на Неделе моды в Париже.

Ванесса Параде посетила показ Модного дома Chanel, который состоялся в рамках Парижской недели моды.

На фэшн-ивенте она предстала в повседневнных прямых джинсах с металлическим поясом с логотипом бренда, а также в цветной цветочной блузке-сетке, расшитой пайетками, с V-образным вырезом. Обута Паради была в черные замшевые ботильоны с круглыми кожаными носками.

Ванесса Паради / © Associated Press
Ванесса Паради / Фото: Associated Press

Ванесса распустила волосы, сделала макияж с помадой красного оттенка и гигиенический маникюр.

Ванесса Паради / © Associated Press
Ванесса Паради / Фото: Associated Press

Напомним, Ванесса Паради на показе Chanel Haute Couture осень/зима 2023/2024 появилась в топе с цветочной вышивкой и цветочных брюках в похожей палитре с черным широким поясом на талии.

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