ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
160
Время на прочтение
2 мин

В джинсах и голубом свитере с открытыми плечами: Сидни Суини подловили на съемках "Секрет служанки"

Актриса продемонстрировала повседневный аутфит на съемочной площадке сиквела психологического триллера.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Сидни Свини

Сидни Свини / © Getty Images

Сидни Суини попала в объективы папарацци на съемочной площадке фильма «Секрет служанки» в Хобокене, штат Нью-Джерси. В новой картине она вновь воплотит образ Милли — главной героини «Служанки» 2025 года.

Перед камерами актриса появилась в голубом трикотажном свитере с длинными рукавами, широким отложным воротником и открытыми плечами. Свитер Сидни сочетала со светло-синими джинсами, брючины которых расширялись к низу и почти полностью закрывали темную обувь с закругленными носками. На руке она несла темную кожаную куртку.

Сидни Суини / © Getty Images

Сидни Суини / © Getty Images

Волосы Суини были распущены и уложены легкими волнами с пробором посередине. А еще у нее был нежный макияж с розовыми румянами. Актриса улыбалась, прогуливаясь по площадке.

Что известно о «Секрете служанки»

Будущий психологический триллер станет экранизацией второго романа серии Фриды Мак-Фадден. Режиссером вновь выступит Пол Фиг, а над сценарием работает Ребекка Сонненшайн, которая адаптировала и первую книгу. Премьера в американском кинопрокате запланирована на 17 декабря 2027 года.

По сюжету Милли устраивается домработницей в состоятельную семью Гарриков. Однако ей запрещают видеться с женой хозяина. Пытаясь узнать, что скрывается за закрытыми дверями, героиня вновь оказывается в опасной ситуации.

В роль Энцо вернется Микеле Морроне. Также к актерскому составу присоединились Кирстен Данст, которая сыграет Венди Гаррик, Пол Энтони Келли в роли ее мужа Дугласа, Стивен Калин в роли Брока и Бриттани Сноу, которая сыграет Мэрибет.

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie