В джинсах и голубом свитере с открытыми плечами: Сидни Суини подловили на съемках "Секрет служанки"

Сидни Свини / © Getty Images

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Сидни Суини попала в объективы папарацци на съемочной площадке фильма «Секрет служанки» в Хобокене, штат Нью-Джерси. В новой картине она вновь воплотит образ Милли — главной героини «Служанки» 2025 года.

Перед камерами актриса появилась в голубом трикотажном свитере с длинными рукавами, широким отложным воротником и открытыми плечами. Свитер Сидни сочетала со светло-синими джинсами, брючины которых расширялись к низу и почти полностью закрывали темную обувь с закругленными носками. На руке она несла темную кожаную куртку.

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Сидни Суини / © Getty Images

Волосы Суини были распущены и уложены легкими волнами с пробором посередине. А еще у нее был нежный макияж с розовыми румянами. Актриса улыбалась, прогуливаясь по площадке.

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Что известно о «Секрете служанки»

Будущий психологический триллер станет экранизацией второго романа серии Фриды Мак-Фадден. Режиссером вновь выступит Пол Фиг, а над сценарием работает Ребекка Сонненшайн, которая адаптировала и первую книгу. Премьера в американском кинопрокате запланирована на 17 декабря 2027 года.

По сюжету Милли устраивается домработницей в состоятельную семью Гарриков. Однако ей запрещают видеться с женой хозяина. Пытаясь узнать, что скрывается за закрытыми дверями, героиня вновь оказывается в опасной ситуации.

В роль Энцо вернется Микеле Морроне. Также к актерскому составу присоединились Кирстен Данст, которая сыграет Венди Гаррик, Пол Энтони Келли в роли ее мужа Дугласа, Стивен Калин в роли Брока и Бриттани Сноу, которая сыграет Мэрибет.

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