В джинсах и кардигане с узором: Катя Осадчая показала свой повседневный лук

Катя Осадчая опубликовала в Instagram новое фото, на котором она продемонстрировала свой повседневный лук.

Ведущая позировала на кухне, глядя в окно. На Кате были джинсы, красная футболка и зеленый кардиган с красно-черным узором в национальном стиле. Волосы она собрала в пучок.

Катя Осадчая / Фото: Instagram Кати Осадчей

В посте Осадча поделилась размішлениями о новогодних праздниках, ставить ли елку и вообще праздновать ли?

"Актуальны ли в этом году новогодние праздники? Актуальна ли елка, или любое проявление празднования? Особенно когда после обстрелов возвращение света и воды уже невероятный праздник. Новые тревоги (как сейчас) вообще наводят на желание отменить все.

Было много споров по поводу елки в Киеве, но в Буче украшенная елка стала символом возрождением, в Харькове главную елку украсили на станции метро и она символ несгибаемого города.

Мы обычно хотим хоть на минуту вернуться в мирные времена и почувствовать праздник, но в то же время осознание окружающих ужасов, ни как не сочетается с праздничным настроением.

В конце концов, дома решили, что праздник должен быть у детей. Для них важно иметь радость в это время. Конечно, мы не сможем праздновать так, как это было в прошлые годы и нет на это желания, но мы все равно можем найти способы сделать его особенным для наших деток, поэтому планы на эти выходные следующие: украсить елку, подготовиться к Николаю и быть вместе", — написала Катя.

Напомним, ранее Осадчая продемонстрировала офисный аутфит. Она предстала в белой футболке и светло-мятном костюме от украинского бренда LIPA by Lipunova, состоявшего из удлиненного жакета и брюк клеш.

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