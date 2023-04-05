В джинсах и клетчатой рубашке: Кэти Холмс попала под прицел папарацци в Нью-Йорке

Она была одета в лаконичные вещи, но также в образ добавила несколько аксессуаров от люксовых марок.

Актрису Кэти Холмс сфотографировали папарацци, когда она шла по улице в Нью-Йорке. Кэти была очень просто одета: она выбрала повседневные прямые джинсы и клетчатую красно-синюю рубашку на пуговицах.

Образ Холмс дополнила удобными лоферами от Gucci, в которых ранее уже неоднократно появлялась в городе, а также синей кепкой. На плече у ее висела большая коричневая сумка от Chloe и большая спортивная сумка синего цвета, поэтому, возможно, звезда шла на тренировку.

Когда ее снимали, Кэти не обращала внимания на папарацци, а что-то активно читала в телефоне. Кстати, если присмотреться, то можно заметить, что мобильный у нее в довольно старой модели.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Напомним, несколькими днями ранее звезду подловили на улице в стильной куртке оливкового цвета от бренда Rag & Bone и с мокрыми волосами.

Кэти Холмс / Фото: Getty Images

Читайте также: