В джинсах и корсете: стильная София Буш появилась на светском мероприятии, но без своей девушки

Она немного вдохновлялась модой нулевых, ведь надела джинсы-клеш.
Актриса София Буш появилась на открытии арены Intuit Dome в Калифорнии. Позировала перед камерами 42-летняя звезда в стильном повседневном наряде.
Она сочетала свободные джинсы, которые были немного расклешенными от колен, черный корсет, а также бежевый оверсайз блейзер, рукава которого подвернула. Также Буш украсила джинсы несколькими цепочками, сделала макияж и распустила свои коричневые волосы.
На шее у актрисы было несколько цепочек с подвесками, а завершали лук для этого мероприятия черные туфли на каблуках.
Однако на это мероприятие она пришла одна, хотя не так давно заявила, что в отношениях с Эшлин Харрис - бывшей американской футболисткой. Женщины даже пришли вместе на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.
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