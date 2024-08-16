В джинсах и корсете: стильная София Буш появилась на светском мероприятии, но без своей девушки

Она немного вдохновлялась модой нулевых, ведь надела джинсы-клеш.

Актриса София Буш появилась на открытии арены Intuit Dome в Калифорнии. Позировала перед камерами 42-летняя звезда в стильном повседневном наряде.

Она сочетала свободные джинсы, которые были немного расклешенными от колен, черный корсет, а также бежевый оверсайз блейзер, рукава которого подвернула. Также Буш украсила джинсы несколькими цепочками, сделала макияж и распустила свои коричневые волосы.

На шее у актрисы было несколько цепочек с подвесками, а завершали лук для этого мероприятия черные туфли на каблуках.

София Буш / Фото: Associated Press

Однако на это мероприятие она пришла одна, хотя не так давно заявила, что в отношениях с Эшлин Харрис - бывшей американской футболисткой. Женщины даже пришли вместе на ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома.

София Буш и Эшлин Харрис / Фото: Associated Press

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