Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал милое фото своей крошечной дочери в джинсах и косухе

Экс-"Холостяк" Макс Михайлюк показал милое фото своей крошечной дочери в джинсах и косухе

Пилот умилил подписчиков снимком своей дочери Арианы.

Главный герой 10-го сезона шоу "Холостяк" – Макс Михайлюк – умилил фолловеров новым снимком из студийной фотосессии своей дочери Арианы.

На фото совсем крошечная девочка лежит на маленьком кресле и спит. Одета она в стильный лук: темную футболку, черную косуху и джинсы. В ручке у нее лежит красная роза. Рядом стоит стульчик с вазой с розами.

Дочь Макса Михайлюка / Instagram Макса Михайлюка

"Guns n Roses. Вы только посмотрите на это чудо. Все говорят, что похожа на меня, но когда спит или серьезная - копия Даша. Зато, когда улыбается, копия я. Спасибо @myroslava_kyrpa за такое крутое фото ", - написал под снимком счастливый отец.

Подписчики Макса просто в восторге от крошки на фото.

"Милота", "Красотулька Какая лапочка. Растите самыми самыми!", "Она прекрасна", "Маленькое чудо", "Принцесска", "Прелестная", "Она похожа на вас обоих", "Одним словом - дитя Любви", - написали фолловеры.

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