В джинсах и косухе: супермодель 90-х Синди Кроуфорд продемонстрировала идеальный весенний лук

58-летняя женщина выглядела очень стильно.
Если не знаете, что надеть на прогулку - обратите внимание на последний образ супермодели 90-х Синди Кроуфорд, который она продемонстрировала на днях в Нью-Йорке.
Звезду сфотографировали папарацци, когда она шла по Манхэттену. На супермодели были прямые синие джинсы, легкая черная рубашка на пуговицах и ботинки на каблуках. Также Синди надела стильную косуху и украсила шею несколькими золотыми цепочками с подвесками.
Прическа у Кроуфорд была в ее любимом стиле - она уложила волосы в легкие объемные локоны. Также лаконичным был и макияж.
На этой неделе это уже второе попадание модели в объективы фотографов, поскольку несколькими днями ранее Кроуфорд заметили с дочерью. 58-летняя супермодель была в черном жакете и юбке-плиссе, в высоких черных сапогах на каблуках и на плече у нее висела черная сумка.
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