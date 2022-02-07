В джинсах и кроп-топе: младшую сестру Ким Кардашьян сфотографировали папарацци

Девушка была в отличной форме.
26-летняя Кендалл Дженнер непринужденно шла по улице в Лос-Анджелесе к своему автомобилю Porsche, когда ее сфотографировали папарацци. Звезда реалити и модель была одета в белый кроп-топ с рисунком на груди, прямые джинсы и пестрый кардиган.
На глазах у девушки были солнцезащитные очки, а на плече висела небольшая сумка.
Напомним, что Кендалл сводная сестра Ким Кардашьян. Кендалл родилась в 1995 году от брака ее метери и Брюса Дженнера. У девушки также есть сестра Кайли, которая сейчас беременна вторым ребенком.
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