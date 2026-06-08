В джинсах и кружевном боди с откровенным декольте: Ким Кардашьян поддержала своего бойфренда на Формуле-1

Ким Кардашьян / © Associated Press

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Ким Кардашьян посетила Гран-при «Формулы-1» в Монако. Кстати, в Монте-Карло она прибыла вместе со своей сестрой Хлое Кардашьян и другом Саймоном Хакком.

Глоэ и Ким Кардашьян, Саймон Хакк / © Getty Images

Папарацци запечатлели Ким в паддоке, когда она болела за своего бойфренда — семикратного чемпиона мира Льюиса Хэмильтона, выступающего за команду Ferrari.

Ким Кардашьян / © Associated Press

Бизнесвумен выглядела эффектно. Она была одета в синие джинсы-клеш с высокой посадкой и черное кружевное полупрозрачное боди от Gucci с откровенным декольте, которые скомбинировала с черными остроносыми туфлями на шпильках.

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Ким Кардашьян / © Associated Press

Ким распустила волосы, накрасила губы темно-бежевой помадой, надела на лицо массивные черные солнцезащитные очки, а на голове у нее были большие красные наушники.

Ким Кардашьян / © Associated Press

С такой поддержкой Хэмильтон финишировал вторым на Гран-при Монако, уступив победу гонщику Mercedes Андреа Кими Антонелли.

Напомним, слухи о романе между 45-летней Ким Кардашьян и 41-летнего Льюисом Хэмильтоном появились в феврале после их романтической встречи в Париже. Звезда реатили и автогонщик знают друг друга уже более десяти лет, примерно с 2014 года, когда они оба присутствовали на церемонии награждения «Человек года» по версии GQ. Кстати, именно тогда заметили, как Ким поприветствовала Льюиса дружеским поцелуем в щеку. А недавно Ким подтвердила роман, опубликовав в Instagram их совместные снимки.

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