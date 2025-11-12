В джинсах и куртке цвета хаки: участница "Холостяка-11" на премьере киноадаптации культового романа Стивена Кинга

Даша Ставнича

В Киеве, в кинотеатре "Планета Кино" (River Mall) состоялась премьера фильма "Бегущий человек". Это новая киноадаптация культового романа Стивена Кинга (под псевдонимом Ричард Бахман).

События ленты разворачиваются в мире, где всю жизнь людей контролирует телевидение. Самое популярное шоу - "Бегущий человек" - превращает борьбу за выживание в кровавое зрелище. Чтобы выжить, главный герой Бен, которого сыграл Глен Пауэлл, должен бросить вызов самой системе.

Мероприятие посетила участница 11-го сезона шоу "Холостяк" - Даша Ставнича. Девушка появилась в стильном луке. На ней была куртка цвета хаки, бежевый свитер с молнией, черная водолазка и синие джинсы. Аутфит Даша дополнила коричневыми кожаной обувью на грубой подошве и черной сумкой на золотой цепочке.

Даша Ставнича/Фото David Neparidze

На ивенте также побывали телеведущий Константин Грубич и актриса Даша Легейда-Сова. Особую атмосферу мероприятию добавил DJ-сет.

Константин Грубич/Фото David Neparidze

Даша Легейда-Сова/Фото David Neparidze

DJ/Фото David Neparidze

Алена Солонко/Фото David Neparidze

Фильм "Бегущий человек" с сегодняшнего дня в украинском прокате.