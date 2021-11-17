В джинсах и на каблуках: повседневный образ актрисы Кирстен Данст

В обычной жизни актриса предпочитает удобные вещи и шикарные туфли.

Актриса Кирстен Данст попала под прицел папарацци в Лос-Анджелесе, когда направлялась на съемку развлекательного шоу Джимми Киммела, чтобы рассказать о своей новой работе в фильме "Власть пса".

На Кирстен были широкие джинсы, полосатая кофта и черные туфли-лодочки на высоком каблуке. Все это она сочетала с длинным двубортным серым пальто и солнцезащитными очками в коричневой оправе.

Кирстен Данст / Getty Images

Напомним, не так давно 39-летняя актриса Кирстен посетила фестиваль Американского института кино в Лос-Анджелесе, во время которого тоже показали фильм "Власть пса". На красной дорожке она тогда блистала в роскошном макси-платье с длинными рукавами от бренда ERDEM и крупных золотых серьгах с камеями.

Кирстен Данст / Associated Press

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