В джинсах и на каблуках: Сара Джессика Паркер вышла на забастовку актеров в Нью-Йорке

Звезда сериала "Секс в большом городе" Сара Джессика Паркер решила поддержать коллег на исторической забастовке, которая продолжается с весны. Актриса вышла на улицу в Нью-Йорке с плакатом.

Одета Паркер была просто, но, конечно же, была на каблуках. В этот раз она надела бежевые замшевые ботильоны с драпировкой, простые джинсы-скинни, серую кофту и стеганую синюю куртку.

Шею актриса украсила бусами, на глаза надела солнцезащитные очки от своего бренда, а через плечо у нее висела сумка на широком ремешке. Волосы Сара Джессика распустила и уложила в легкие локоны.

Сара Джессика Паркер / Фото: Getty Images

Присоединилась она к коллегам после того, как стало известно, что переговоры SAG-AFTRA зашли в тупик и профсоюз в очередной раз не смог договорится со студиями. Вероятно, забастовка будет продолжаться, пока все желаемые пункты не будут одобрены, поскольку буквально недавно завершилась забастовка сценаристов, которые смогли выбить многое из того, чего хотели. В частности, профсоюз сценаристов смог договориться о повышении минимальной ставки гонорара на 12,5%, о повышении выплат за эпизоды длиннее 96 минут с бюджетом более 30 миллионов долларов, которые написаны для стримингов, на 18%. Также они смогли добиться повышений авторских отчислений и оплаты за переписывание сценариев.

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