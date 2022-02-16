В джинсах и оливковом жакете: Дженнифер Гарнер на премьере фильма Netflix

Она поклонница простых и удобных образов.

Голливудская актриса Дженнифер Гарнер посетила допремьерный показ фильма "Проект Адам", в котором снялась вместе с Райаном Рейнольдсом, Зои Салданой и Марком Руффало. Перед камерами звезда появилась в очень сдержанном и даже лаконичном наряде, ведь надела джинсы, черные сапоги, водолазку и вельветовый жакет оливкового цвета. Волосы актриса собрала в прическу, оставив несколько прядок.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Компанию актрисе составили и ее коллеги по фильму, среди которых был и юный актер Уолкер Скобелл.

Дженнифер Гарнер / Getty Images

Премьера фильма состоится 11 марта, а вот рассказывать он будет об Адаме Риде - пилоте истребителя для путешествий во времени, который совершает аварийную посадку в 2022 году и вместе с собой 12-летним отправляется спасать будущее.

Читайте также: