ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
299
Время на прочтение
1 мин

В джинсах и пальто цвета дижонской горчицы: Кейт Уинслет попала в объективы папарацци в Нью-Йорке

50-летняя актриса в повседневном образе попала под прицел фотографов.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Кейт Уинслет

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса сейчас активно занимается промотуром фильма «Прощай, Джун», который стал ее режиссерским дебютом.

Звезда вышла в свет в повседневном удобном луке. На ней было пальто цвета дижонской горчицы с большими накладными карманами, кремовый свитер оверсайз с V-образным вырезом и синие джинсы-скинни.

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет / © Getty Images

Аутфит Уинслет дополнила кожаной коричневой обувью и бежевой сумкой. Волосы она собрала назад, выпустив спереди локоны, сделала макияж с ягодным оттенком помады и нюдовый маникюр. Уши Кейт украсила золотыми серьгами, шею — золотой цепочкой, а руки — кольцами.

Напомним, Кейт Уинслет вышла в свет с 21-летним сыном-красавцем.

Дата публикации
Количество просмотров
299
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie