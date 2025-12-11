В джинсах и пальто цвета дижонской горчицы: Кейт Уинслет попала в объективы папарацци в Нью-Йорке

Кейт Уинслет / © Getty Images

Кейт Уинслет попала в объективы папарацци в Нью-Йорке. Актриса сейчас активно занимается промотуром фильма «Прощай, Джун», который стал ее режиссерским дебютом.

Звезда вышла в свет в повседневном удобном луке. На ней было пальто цвета дижонской горчицы с большими накладными карманами, кремовый свитер оверсайз с V-образным вырезом и синие джинсы-скинни.

Кейт Уинслет / © Getty Images

Аутфит Уинслет дополнила кожаной коричневой обувью и бежевой сумкой. Волосы она собрала назад, выпустив спереди локоны, сделала макияж с ягодным оттенком помады и нюдовый маникюр. Уши Кейт украсила золотыми серьгами, шею — золотой цепочкой, а руки — кольцами.

Напомним, Кейт Уинслет вышла в свет с 21-летним сыном-красавцем.