В джинсах и прозрачном топе: Дженнифер Лопес сходила на мероприятие в Нью-Йорке

Дженнифер Лопес / © Getty Images

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55-летняя Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци, когда выходила из книжного магазина Barnes & Noble в Нью-Йорке. Она посещала авторское чтение романа Climbing in Heels, который написала ее продюсер Элейн Голдсмит-Томас. Лопес и Элейн известны сотрудничеством над такими проектами как «Стриптизерши» и «Горничная из Манхэттена», также они сейчас работают над фильмом «Поцелуй женщины-паука», который Лопес недавно рекламировала на кинофестивале. Она также работала исполнительным продюсером музыкального фильма Лопес «Это я… сейчас».

Поддержать коллегу и подругу Дженнифер пришла в джинсах, легком полупрозрачном топе и голубом жакете от Chloé. Ее образ дополняли туфли на высокой платформе от Dolce & Gabbana с открытыми пальцами и небольшая сумка от Chanel.

Дженнифер Лопес / © Getty Images

Также отметим, что очень похожий короткий жакет недавно носила актриса Сиенна Миллер. В рамках Недели моды она посетила показ бренда Chloe, на котором креативный директор бренда Чемена Камали представила коллекцию весна-лето 2025. Звезда надела на показ наряд в бохо-эстетике, который очень напоминал лук хиппи из 70-х годов.

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Сиенна Миллер / © Associated Press

А что касается романа Элейн Голдсмит-Томас, то его скоро экранизируют. Согласно People, компания Universal Television объявила о том, что приобрела права на дебютный роман женщины для того, чтобы снять драматический сериал, над которым будет работать создателт «Эмили в Париже» и «Секса в большом городе» Даррен Стар. Так что в будущем нас ждет новая интересная история.

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