В джинсах и рубашке с лошадьми: стильная Екатерина Осадчая на премьере "Приключений Паддингтона в Перу"

Екатерина Осадчая посетила эксклюзивный допремьерный показ третьей части приключенческой франшизы об известном мишке – "Приключения Паддингтона в Перу", который состоялся в кинотеатре Multiplex, в ТРЦ Respublika Park.

Телеведущая появилась там в комфортном луке. На ней была стильная желтая рубашка с принтом в виде коней и накладными карманами. Верх Екатерина скомбинировала с синими джинсами-клеш и черными ботильонами.

Екатерина Осадчая/Фото Максим Лисовой

Осадчая собрала волосы в хвост и сделала нежный макияж. Уши она украсила длинными золотыми серьгами, шею – цепочками с подвесками, а руки – кольцами.

Екатерина Осадчая/Фото Максим Лисовой

О фильме:

Согласно сюжету семья Браунов отправляется в Перу, чтобы посетить родной край Паддингтона и его тетю Люси. Но оказывается, что тетя Люси исчезла и вроде бы отправилась на поиски сокровищ Эльдорадо – глубоко в джунгли Амазонки. Смелый Паддингтон, не раздумывая, отправляется на спасение, а Брауны, конечно же, спешат за ним.

В третьей части франшизы мишку Паддингтона озвучил актер Евгений Лесничий. Героя Гонсало – предка капитана Кабота (в исполнении Антонио Бандераса) – озвучил украинский актер Михаил Кукуюк, а дочь капитана Джину – актриса Антонина Хижняк.

С сегодняшнего дня "Приключения Паддингтона в Перу" в украинском прокате.

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