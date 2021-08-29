В джинсах и с небрежной прической: Шэрон Стоун продемонстрировала стильный стритстайл лук

63-летняя актриса выглядела потрясающе.
Голливудская звезда была, как всегда, неотразима, когда появилась в Венеции. Актриса Шэрон Стоун, как и еще несколько знаменитостей, приехала в этот прекрасный город на воде, чтобы посетить модные шоу знаменитого итальянского бренда Dolce & Gabbana.
Направляясь к водному такси звезда продемонстрировала стильный и удобный стритстайл лук, который состоял из белой оверсайз футболки с принтом, синих джинс и сумки через плече. Обула Шэрон белые кроссовки, а на глазах у нее были солнцезащитные очки от Dolce & Gabbana с цепочкой.
На бедра она завязала свитер, а свои короткие волосы уложила в объемную и немного небрежную прическу.
Шэрон является поклонницей Dolce & Gabbana и в прошлом месяце произвела фурор своими образами от этого бренда на красной дорожке в Каннах. Тогда она надела роскошное белое платье и голубое платье, которое было украшено крупными цветами.
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