В джинсах и с небрежной прической: Шэрон Стоун продемонстрировала стильный стритстайл лук

В джинсах и с небрежной прической: Шэрон Стоун продемонстрировала стильный стритстайл лук

63-летняя актриса выглядела потрясающе.

Голливудская звезда была, как всегда, неотразима, когда появилась в Венеции. Актриса Шэрон Стоун, как и еще несколько знаменитостей, приехала в этот прекрасный город на воде, чтобы посетить модные шоу знаменитого итальянского бренда Dolce & Gabbana.

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Направляясь к водному такси звезда продемонстрировала стильный и удобный стритстайл лук, который состоял из белой оверсайз футболки с принтом, синих джинс и сумки через плече. Обула Шэрон белые кроссовки, а на глазах у нее были солнцезащитные очки от Dolce & Gabbana с цепочкой.

На бедра она завязала свитер, а свои короткие волосы уложила в объемную и немного небрежную прическу.

Шэрон Стоун / Getty Images

Шэрон является поклонницей Dolce & Gabbana и в прошлом месяце произвела фурор своими образами от этого бренда на красной дорожке в Каннах. Тогда она надела роскошное белое платье и голубое платье, которое было украшено крупными цветами.

Шэрон Стоун / Associated Press

Шэрон Стоун / Associated Press

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