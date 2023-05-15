В джинсах и с голым животом: стильная Дженнифер Лопес сходила с дочерью на шопинг

У них был практически Family Look.

53-летнюю Дженнифер Лопес сфотографировали папарацци в Лос-Анджелесе с ее 15-летней дочерью Эммой, когда они ходили на шопинг. Звезда оделась для прогулки довольно лаконично, поскольку на ней были широкие стильные джинсы и укороченный свитер крупной вязки. Нарядом она продемонстрировала свою идеальную фигуру.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

Особое внимание в ее луке привлекли аксессуары, поскольку Лопес дополнила образ сумкой из крокодиловой кожи от Hermes в культовой модели Birkin, а также серьгами-кольцами Dior и большими солнцезащитными очками. Волосы она собрала в высокий хвост.

Эмма же одела кофту Tommy Hilfige, джинсовые шорты и кеды. Волосы девушка уложила в небрежные локоны.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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