В джинсах и с необычной сумкой: Зендея появилась на модном шоу в образе, навеяном модой 2000-х

Зендея попала под прицел папарацци в Париже, во время Недели моды. Девушка привлекла своим образом особое внимание, поскольку сочетала свободные прямые джинсы, трендовой модели, с коротким жакетом из блестящей и золотистой ткани.

Жакет также имел рукава-фонарики, пуговицы спереди и закругленные рукава. Украшали это изделие также бахрома на рукавах и спине. Модель жакета явно была винтажной.

Завершила она образ макияжем, украшениями, босоножками на высоких каблуках, а также небольшой сумкой от Louis Vuitton модели Theda. Такие сумки были очень популярны в середине 2000-х годов и, конечно же, у актрисы также была винтажная модель.

Зендея / Фото: Getty Images

Но помимо этого образе актриса продемонстрировала еще один - белое платье с золотой фурнитурой и с очень смелым декольте.

Зендея / Фото: Associated Press

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