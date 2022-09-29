В джинсах и сером пуловере: Дженнифер Энистон на съемках сериала в Нью-Йорке

Дженнифер Энистон теперь часто будет появляться на снимках папарацци, так как в Нью-Йорке стартовали съемки третьего сезона сериала "Утреннее шоу".

53-летняя актриса была запечатлена на Кони-Айленде, штат Нью-Йорк, со своим новым партнером по фильму - 51-летним Джоном Хэммом.

Джен прогуливалась по улицам в узких синих джинсах и сером пуловере, а обута была в черные ботильоны на шнуровке и невысоких устойчивых каблуках.

У Энистон были распущены и красиво уложены волосы, на лице был макияж и солнцезащитные очки. Вторые очки, которые, вероятно, для чтения, актриса повесила на горловину черной футболки, которая была у нее под пуловером.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

В сериале, напомним, Дженнифер Энистон играет ведущую новостей Алекс Леви вместе со своей коллегой Риз Уизерспун. А Хэмм сыграет корпоративного титана Пола Маркса, который нацелился на американскую сеть UBA. "Утреннее шоу" - это драма, в которой исследуются закулисные проблемы, с которыми мужчины и женщины ежедневно сталкиваются в новостях.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

Как пишет Daily Mail, в интервью Entertainment Weekly Энистон рассказала:

"Эта роль никогда не могла прийти ко мне раньше, чем сейчас. Это одна из самых тяжелых работ, которые у меня были. Я знала, что справлюсь с этой задачей, но потом пришлось выкапывать все эмоции, чтобы создать этот мир для этой женщины. Все ее спасательные круги обрываются".

Ранее на этой неделе Энистон уже фотографировали на съемках. Тогда она тоже была в джинсах, только клеш, и коротком черном жакете. А еще за рулем роскошного автомобиля Porsche Targa.

Дженнифер Энистон / Фото: Getty Images

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