В джинсах и стильном топе: Мишель Уильямс под прицелом папарацци

Мишель Уильямс / © Getty Images

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Мишель Уильямс — очень титулованная актриса, поскольку в свои 44 года уже успела стать обладательницей двух премий «Золотой глобус», премии Гильдии киноактеров США, «Эмми» и получить пять номинаций на премию «Оскар» и множество других наград. В последний день марта Мишель заметили на улице в Нью-Йорке, когда она шла на интервью на программу «Смотрите, что происходит в прямом эфире!» с ведущим Энди Коэном.

На актрисе в тот день были стильные широкие джинсы, которые она сочетала с коротким белым топом украшенным золотистой нитью и двумя золотыми пуговицами. Ее образ дополняли черные мюли, небольшая сумка от Chanel и солнцезащитные очки.

Мишель Уильямс / © Getty Images

Сейчас актриса начинает активнее появляться на публике и различных мероприятиях, чтобы продвигать мини-сериал Dying for Sex, в котором сыграла главную роль. Шоу, которое выйдет уже в апреле, будет рассказывать историю женщины, у которой диагностировали рак груди, поэтому она расторгает свой 15-летний брак, чтобы перед смертью исследовать себя и свою сексуальность.

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