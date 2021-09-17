В джинсах и свитшоте: Виктория Бекхэм продемонстрировала стильный аутфит

Виктория Бекхэм из тех дизайнеров, которые показывают, как их модные творения сидят на них самих.

В Instagram 47-летняя Бекхэм часто публикует и показывает, как примеряет платья, юбки, брюки из своих коллекций. В осеннем сезоне ее абсолютным фаворитом являются джинсы, которые называются Victoria.

Миссис Бекхэм запостила несколько кадров в этих джинсах, показав, как новинка сидит на ее фигуре. Их дизайнер сочетала со свитшотом, черным кожаным ремнем, красными босоножками на каблуках и черной сумкой Chanel.

Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

"Студийная форма! Серая толстовка и джинсы Victoria ✌", - подписала фото Виктория.

У Бекхэм распущены волосы, на лице традиционный дневной макияж, несколько колец на пальцах, а также светлый маникюр.

Виктория Бекхэм / Instagram Виктории Бекхэм

Напомним, в прошлый раз Виктория Бекхэм демонстрировала, как на ее фигуре сидит бельевое платье.

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Как менялась внешность Виктории Бекхэм (17 фото)

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